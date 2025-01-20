扎耶德永續發展獎在2025年頒獎典禮上表彰推動全球進步的創新者

(美國商業資訊)– 今天，阿聯酋總統穆His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan表彰了2025年扎耶德永續發展獎的獲獎者。該獎項旨在表彰來自全球11個先驅機構和高中帶來的變革性影響，體現了阿聯酋致力於促進可擴展解決方案應對全球挑戰，並支援社區在追求永續繁榮的過程中發揮作用。

在阿布達比可持續發展週（ADSW）期間舉行的頒獎典禮上，來自11個國家的國家元首、部長以及商業領袖齊聚一堂，H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed為獲獎者頒發了獎項，表彰他們的卓越成就，並鼓勵全球各地繼續創新。

H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed表示：「阿聯酋將堅定不移地致力於促進永續發展，並透過創新為全球各地的社區提供支援。扎耶德永續發展獎可激發有影響力的解決方案，來解決重大社會與環境挑戰。透過提供這樣的支援，我們不僅在為所有人創造更永續的未來，也是在向扎耶德酋長的遺志致敬，他的全球進步與人道主義的遠見，至今仍指引著我們。」

阿拉伯聯合酋長國工業與先進科技部部長兼扎耶德永續發展獎總幹事Sultan Ahmed Al Jaber博士對提供創新且可擴展的解決方案表達了讚揚，這些難以置信的工作將協助應對全球最迫切的挑戰。

Sultan Ahmed Al Jaber博士表示：「今天，我們表彰了一群傑出的機構和高中，它們發揮重要作用，在推動邁向更繁榮的未來方面取得了實質進展。今年的獲獎者展示了運用先進技術（包括人工智慧）的解決方案，這些方案不僅增強了當地的適應力，還能在全球範圍內帶來變革性的可擴展影響。這些努力充分體現了加速永續發展和包容性社會經濟成長的進步力量。」

2025年獎項的獲獎者由一個由傑出評審組成的評審團選出，涵蓋了衛生、食物、能源、用水、氣候行動和全球高中六個類別。

評審團主席、冰島前總統H.E. Ólafur Ragnar Grímsson表示：「今年的獲獎者在應對全球關鍵挑戰方面展示了非凡的創新。他們正在解決一系列的問題，專注於減少氣候變化造成的損害，以及建立更永續的醫療保健、能源、食物和水資源獲取方式，特別是在服務不足的社區。這些獲獎者具有在全球範圍內推動可擴展重大影響的潛力。他們的貢獻無疑將使我們更接近實現重要的永續發展目標。」

在衛生類別中，印度的Periwinkle Technologies因其可攜式、搭載人工智慧的子宮頸癌篩檢裝置獲獎。該裝置無需依賴電力運行，甚至在偏遠或醫療服務匱乏的地區也能使用。它能在30秒內提供即時結果，實現早期篩檢，顯著改善女性的健康狀況，並且已經在印度篩檢了超過30萬名女性。

在食物類別中，尼日利亞的NaFarm Foods因其創新的混合太陽能食物乾燥機獲獎。這些乾燥機能有效防止收成後損失，減少食物浪費和碳排放。截至目前，已有80台乾燥機在尼日利亞六個州分發，惠及超過65,000名農民，每年減少50,000公噸的碳排放，同時透過技能提升計劃，為超過18,000名女性和青年提供支援。

在能源類別中，來自孟加拉的中小型企業Palki Motors因其專為商業司機設計、本地生產、價格實惠且輕便的電動車獲獎。這些車輛售價低至4,990美元，能夠滿足該地區獨特的交通需求。Palki Motors還經營一個太陽能驅動的電池更換站網絡，至今已惠及超過23,000人。

在用水類別中，來自澳洲的非營利組織SkyJuice Foundation因其低成本、易於使用且利用重力原理運作的水處理解決方案獲獎。該方案採用低壓膜過濾技術，能在不需化學品、泵浦或外部能源的情況下提供潔淨的飲用水。他們的SkyHydrant型號為整個社區提供潔淨的可飲用水。至今，已有超過300萬人受益於他們在74個國家/地區安裝的9,000個系統，這些系統共生產了10億加侖的安全飲用水。

在氣候行動類別中，來自坦尚尼亞的OpenMap Development Tanzania因其創新的地圖繪製解決方案獲獎。該方案將社區驅動的資料收集與先進技術，如無人機、地理信息系統（GIS）和遙感技術相結合。截至目前，這個非營利組織已經惠及14萬人，並且讓超過1,000名青年參與社區健康工作，創造了100個就業機會。

最後，扎耶德永續發展獎透過其全球高中類別為下一代可持續發展領袖提供了無與倫比的機會，賦予年輕人推動社區重要進步的力量。截至2025年，該獎項的56位全球高中類別獲獎者已經影響了超過56,599名學生和全球480,660人的生活。

2025年全球高中類別獲獎者包括：代表美洲的Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07（墨西哥）、代表撒哈拉以南非洲的Sakafia Islamic Senior High School（迦納）、代表中東及北非的 Merryland International School（阿聯酋）； 代表歐洲與中亞的Presidential School in Tashkent (烏茲別克斯坦)；代表南亞的Janamaitri Multiple Campus（尼泊爾）；代表東亞與太平洋地區的Te Pā o Rākaihautū（紐西蘭）。

從提供潔淨能源、營養食物和安全水源，到改善醫療保健和增強氣候適應力，2025年獲獎者的努力體現了該獎項對進步力量和永續創新的承諾。

關於扎耶德永續發展獎

扎耶德永續發展獎是阿拉伯聯合大公國為全球難題尋求解決方案首創的獎項。

這個獎為了向阿拉伯聯合大公國國父Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan的遺志致敬而設立，旨在全球推動永續發展。

該獎每年從衛生、食物、能源、用水、氣候行動和全球高中六大類別中遴選提出突破性解決方案的機構組織及高中學生，表揚他們為地球解決最為迫切的危機。

該獎設立迄今已有17年，歷年117位得獎者對全球超過4億人產生積極作用，激勵創新者擴大其影響力，為眾人規劃永續的未來。

*資料來源： AETOSWire

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