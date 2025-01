Der Zayed Sustainability Prize feiert bei den 2025 Awards Innovatoren, die den globalen Fortschritt vorantreiben

-Heute hat Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, die Gewinner des Zayed Sustainability Prize 2025 ausgezeichnet. Der Preis würdigt die transformierende Wirkung von elf Pionierorganisationen und weiterführenden Schulen aus aller Welt und spiegelt das Engagement der VAE wider, skalierbare Lösungen für globale Herausforderungen zu fördern und Gemeinschaften in ihrem Streben nach nachhaltigem Wohlstand zu stärken.

In einer Zeremonie, die während der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) stattfand und an der 11 Staatsoberhäupter, Minister und Wirtschaftsführer teilnahmen, ehrte Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed die Gewinner für ihre bemerkenswerten Leistungen und ermutigte zu weiteren Innovationen in allen Teilen der Welt.

Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed sagte: „Die VAE bleiben ihrem Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Stärkung von Gemeinschaften auf der ganzen Welt durch Innovation treu. Der Zayed Sustainability Prize inspiriert zu wirkungsvollen Lösungen, die sich mit kritischen sozialen und ökologischen Herausforderungen befassen. Indem wir diese Bemühungen fördern, schaffen wir nicht nur eine nachhaltigere Zukunft für alle, sondern ehren auch das Vermächtnis von Scheich Zayed, dessen Vision von globalem Fortschritt und Humanität uns weiterhin leitet.“

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, lobte die unglaubliche Arbeit, die geleistet wird, um innovative und skalierbare Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu finden.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber sagte: „Heute zeichnen wir eine bemerkenswerte Gruppe von Organisationen und weiterführenden Schulen aus, die greifbare Fortschritte auf dem Weg zu einer besseren Zukunft vorantreiben. Die diesjährigen Preisträger präsentieren Lösungen, die fortschrittliche Technologien, einschließlich KI, nutzen, die lokale Widerstandsfähigkeit stärken und weltweit eine transformative, skalierbare Wirkung erzielen. Auf diese Weise verkörpern sie die Kraft des Fortschritts bei der Beschleunigung einer nachhaltigen Entwicklung und eines integrativen sozioökonomischen Wachstums.“

Die Gewinner des Preises 2025 wurden von einer hochkarätigen Jury in den sechs Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools gewählt.

Der Vorsitzende der Jury und ehemalige Präsident der Republik Island, S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, sagte: „Die diesjährigen Gewinner haben außergewöhnliche Innovationen bei der Bewältigung kritischer globaler Herausforderungen gezeigt. Sie gehen eine Vielzahl von Problemen an, wobei sie sich darauf konzentrieren, die Schäden durch den Klimawandel zu verringern und einen nachhaltigeren Zugang zu Gesundheitsversorgung, Energie, Nahrungsmitteln und Wasser zu schaffen, insbesondere in unterversorgten Gemeinden. Diese Gewinner haben das Potenzial, weltweit eine bedeutende, skalierbare Wirkung zu erzielen. Ihre Beiträge werden uns zweifellos dem Erreichen wichtiger Ziele für eine nachhaltige Entwicklung näher bringen.“

In der Kategorie Gesundheit wurde das indische Unternehmen Periwinkle Technologies für sein tragbares, KI-gestütztes Gerät zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge ausgezeichnet. Das Gerät ist unabhängig von Elektrizität und auch in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten zugänglich. Es liefert innerhalb von 30 Sekunden Ergebnisse am Behandlungsort, ermöglicht eine frühzeitige Erkennung und verbessert die Gesundheitsergebnisse von Frauen erheblich. Bisher wurden bereits über 300.000 Frauen in ganz Indien untersucht.

In der Kategorie Lebensmittel gewann das nigerianische Unternehmen NaFarm Foods für seine innovativen hybriden Solartrockner für Lebensmittel, die Nachernteverluste verhindern und sowohl die Lebensmittelverschwendung als auch den Kohlenstoffverbrauch reduzieren. Bisher wurden 80 Trockner in sechs nigerianischen Bundesstaaten verteilt, von denen über 65.000 Landwirte profitieren. Dadurch werden die CO2-Emissionen jährlich um 50.000 Tonnen gesenkt und gleichzeitig über 18.000 Frauen und Jugendliche durch Weiterbildungsprogramme gestärkt.

In der Kategorie Energie wurde Palki Motors, ein KMU aus Bangladesch, für seine lokal hergestellten, erschwinglichen und leichten Elektrofahrzeuge ausgezeichnet, die speziell für gewerbliche Fahrer entwickelt wurden. Mit einem erschwinglichen Preis von 4.990 US-Dollar sind diese Fahrzeuge auf die besonderen Transportbedürfnisse der Region zugeschnitten. Palki Motors betreibt außerdem ein Netz von solarbetriebenen Batteriewechselstationen, von denen bereits über 23.000 Menschen profitiert haben.

In der Kategorie Wasser gewann die SkyJuice Foundation, eine gemeinnützige Organisation aus Australien, für ihre kostengünstige, einfach zu bedienende, schwerkraftbetriebene Wasseraufbereitungslösung, die Niederdruck-Membranfilter verwendet, um sauberes Trinkwasser ohne den Einsatz von Chemikalien, Pumpen oder externen Energiequellen bereitzustellen. Ihr SkyHydrant-Modell versorgt ganze Gemeinden mit sauberem Trinkwasser. Über 3 Millionen Menschen haben bereits von ihren 9.000 Anlagen in 74 Ländern profitiert, die zusammen 1 Milliarde Gallonen sauberes Trinkwasser produziert haben.

In der Kategorie Klimaschutz gewann OpenMap Development Tanzania für seine innovativen Kartierungslösungen, die eine von der Gemeinschaft betriebene Datenerfassung mit fortschrittlichen Technologien wie Drohnen, Geoinformationssystemen (GIS) und Fernerkundung kombinieren. Bis heute hat die gemeinnützige Organisation 140.000 Menschen geholfen, über 1.000 Jugendliche in Gesundheitsinitiativen der Gemeinde eingebunden und 100 Arbeitsplätze geschaffen.

Schließlich bietet der Zayed Sustainability Prize der nächsten Generation von Nachhaltigkeitsführern durch seine Kategorie „Global High Schools“ beispiellose Möglichkeiten und befähigt Jugendliche, entscheidende Fortschritte in ihren Gemeinden voranzutreiben. Bis 2025 haben die 56 Gewinner des Preises an den Global High Schools das Leben von über 56.599 Schülern und 480.660 Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst.

Die Empfänger der Global High Schools Awards 2025 sind: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07 (Mexiko) für Amerika; Sakafia Islamic Senior High School (Ghana) für Subsahara-Afrika; Merryland International School (VAE) für den Nahen Osten und Nordafrika, die Presidential School in Taschkent (Usbekistan) als Vertreterin Europas und Zentralasiens, Janamaitri Multiple Campus (Nepal) als Vertreterin Südasiens und Te Pā o Rākaihautū (Neuseeland) als Vertreterin Ostasiens und des Pazifikraums.

Von der Bereitstellung von Zugang zu sauberer Energie, nahrhaften Lebensmitteln und sauberem Wasser bis hin zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Stärkung der Klimaresilienz verkörpern die Bemühungen der Gewinner von 2025 das Engagement des Preises für die Kraft des Fortschritts und nachhaltiger Innovationen.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize ist die Pionierauszeichnung der VAE für innovative Lösungen für globale Herausforderungen.

Als Hommage an das Vermächtnis und die Vision des Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, soll der Preis die nachhaltige Entwicklung weltweit vorantreiben.

Jedes Jahr werden in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools Organisationen und weiterführende Schulen für ihre bahnbrechenden Lösungen für die dringendsten Bedürfnisse unseres Planeten ausgezeichnet.

In den 17 Jahren seines Bestehens hat der Preis mit seinen 117 Gewinnern über 400 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst und Innovatoren dazu inspiriert, ihre Wirkung zu verstärken und eine nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten.

