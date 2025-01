The smarter E Europe: bidirectioneel laden spaart miljarden uit

Elektrische voertuigen uitgerust met bidirectionele laadtechnologie kunnen elektriciteit opslaan en die indien nodig aan het stroomnet terugvoeden. Een nieuwe studie uitgevoerd door Transport & Environment (T&E) toont aan dat dit miljarden kan uitsparen door het gebruik van opwekcapaciteit te optimaliseren, inperkingen te verminderen en het brandstofverbruik te verlagen. Op die manier kan bidirectioneel laden (BiDi) een technologische en economische doorbraak in Europa teweeg brengen, maar dit vereist duidelijke voorwaarden van een regelgevend kader. Zonder deze voorwaarden zal dit potentieel onaangeboord blijven. In reactie op deze ontwikkelingen, organiseert Europa’s grootste alliantie van energiesectorbeurzen, The smarter E Europe, een speciale expo om de mogelijkheden en uitdagingen voor de mobiliteit- en energiesectoren te belichten.