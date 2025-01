TVS Motor Company s’implante au Maroc

~ Développement de sa présence dans le monde et intensification de son empreinte en Afrique ~

~ Lancement d’une gamme de deux-roues – scooters performants, motos de banlieue et motos sportives ~

TVS Motor Company (TVSM) – l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux sur le segment des deux et trois roues – a annoncé aujourd’hui son entrée au Maroc, en collaboration avec son partenaire de distribution Hindi Motors. La société lance une large gamme de deux-roues – TVS Ntorq 125, TVS Raider 125 et TVS Apache 160 et 200 – au Maroc.

TVSM, mondialement reconnue pour son ingénierie, son innovation et sa qualité, s’appuiera sur le vaste réseau de service et de distribution de MotorSports Maroc, qui utilise l’enseigne de Hindi Motors pour ses activités au Maroc.

Lors de l’annonce du lancement, Rahul Nayak, vice-président du commerce international chez TVS Motor Company, a déclaré : « TVSM est un leader mondial établi et la deuxième plus grande marque de deux-roues en Afrique. Nos véhicules accompagnent plus de 58 millions d’utilisateurs à travers le monde au quotidien. La mobilité est un levier important pour le progrès économique et sociétal, et nous avons le privilège de pouvoir servir des clients au Maroc. Notre partenaire apporte des décennies d’expertise et d’expérience en matière de vente, de service et d’assistance aux clients. Combiné à notre design, à notre ingénierie et à la qualité de fabrication, les clients sont assurés de vivre une excellente expérience. »

Omar Messouidi, directeur général de Hindi Motors, a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec TVS Motor Company pour apporter certains des meilleurs véhicules à deux-roues au monde au Maroc. La société est réputée pour son innovation, ses performances et sa qualité, et nous disposons également d’une excellente expérience de vente et de service après-vente pour nos clients. L’entrée sur le marché marocain représente un nouveau chapitre dans le domaine de la mobilité. Les solutions de mobilité efficaces fournies par TVS font désormais partie de la croissance et du progrès du Maroc. Nous partageons la vision de l’entreprise de fournir des solutions de mobilité sûres et durables. »

Le portefeuille de produits est disponible avec une garantie allant jusqu’à 5 ans, à partir du 15 janvier :

TVS Apache 160 et 200 – Avec des éléments de style frappants qui sont en accord avec son ADN de course, TVS Apache est équipé de fonctions de connectivité et d’améliorations stylistiques pour répondre aux besoins évolutifs des jeunes conducteurs. TVS NTORQ 125 – un mélange parfait de style et de performance – un scooter haut de gamme qui se targue de performances exceptionnelles. TVS Raider 125 – Mélange de confort et de style, cette moto allie un style sportif à des performances de pointe et des caractéristiques high-tech.

