Shippeo lève 30 millions de dollars auprès de Woven Capital pour accélérer son expansion aux États-Unis et en Asie

Shippeo, leader mondial de la visibilité en temps réel du transport multimodal, annonce une levée de fonds stratégique de 30 millions de dollars menée par Woven Capital, le fonds de croissance de Toyota, avec la participation de ses investisseurs historiques : Battery Ventures, Partech, NGP Capital, Bpifrance Digital Venture, LFX Venture Partners, Shift4Good et Yamaha Motor Ventures. Ce nouveau financement permettra à Shippeo d’accélérer son expansion en Amérique du Nord et en Asie, tout en renforçant sa plateforme de visibilité du transport en temps réel, reconnue comme leader de son secteur. Avec ce nouveau financement, Shippeo a désormais levé plus de 140 millions de dollars.

Shippeo offre un suivi précis et en temps réel des expéditions à travers tous les modes de transport, permettant aux entreprises d’optimiser leurs supply chains et de les rendre plus résilientes et durables. Grâce à des données détaillées sur l’empreinte carbone, les utilisateurs peuvent faire des choix éclairés sur leurs modes de transport et leurs partenaires logistiques. Face aux perturbations globales des supply chains, Shippeo met l’accent sur la gestion des risques liés au transport, en combinant innovation et qualité des données pour se démarquer de ses concurrents.

« Cette levée de fonds témoigne de la confiance placée dans notre équipe et dans notre vision », déclare Pierre Khoury, Président de Shippeo. « Nous sommes ravis d’accueillir Woven Capital et reconnaissants du soutien continu de nos investisseurs historiques. Cet investissement renforce notre position financière déjà parmi les plus solides de notre secteur et nous permettra de continuer à offrir une valeur durable à nos clients et partenaires, tout en renforçant notre présence en Amérique du Nord et en Asie. »

« Les supply chains mondiales font face à une complexité sans précédent, et la visibilité du transport en temps réel est essentielle pour accroître leur résilience », a déclaré Prashant Bothra, Principal chez Woven Capital, qui rejoint le conseil d’administration de Shippeo. « La plateforme de Shippeo permet aux entreprises de faire face de manière proactive aux perturbations de la supply chain en passant d’opérations fragmentées à des processus rationalisés et fondés sur la donnée, en apportant un suivi précis et des ETA prédictifs à grande échelle – des capacités qui exigeraient des ressources considérables si elles devaient être développées en interne. Nous sommes ravis d’accompagner Shippeo dans la digitalisation des supply chains mondiales tout en améliorant leur efficacité, la précision de la planification et l’expérience client. »

Une croissance mondiale en pleine accélération

La plateforme de Shippeo est utilisée dans 150 pays par des marques internationales et suit plus de 90 millions d’expéditions chaque année. En Amérique du Nord, Shippeo bénéficie de partenariats stratégiques avec e2open, Google et SAP, ce qui a permis une augmentation de 40 % de son nombre de clients, de 92 % des expéditions suivies et de 210 % de son chiffre d’affaires dans la région. Des marques majeures comme Amazon, Lassonde Industries et Yamaha Motor North America figurent désormais parmi ses clients. À mesure que le marché américain de la visibilité du transport arrive à maturité, les entreprises se tournent davantage vers de nouvelles solutions, la qualité des données devenant le principal moteur pour changer de fournisseur.

En Asie, Shippeo a enregistré une croissance de 53 % de son nombre de clients et de 64 % du volume d’expéditions suivies en un an. La récente ouverture de son service de suivi du transport en Chine continentale renforce sa capacité à opérer dans des environnements complexes. Parmi ses clients clés dans la région figurent Arlanxeo, Evonik, Fujifilm et Philip Morris International.

Leadership et reconnaissance du marché

La plateforme de Shippeo est plébiscitée par des marques mondiales dans 150 pays, assurant le suivi de plus de 90 millions d’expéditions chaque année. L’entreprise a été désignée Leader dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Real-Time Transportation Visibility Platforms et reconnue comme la solution préférée des clients dans le rapport 2023 Gartner® Voice of the Customer, avec le taux de recommandation client le plus élevé sur Gartner® Peer Insights pour la quatrième année consécutive. Shippeo a également été nommé leader pour la treizième fois consécutive dans le Winter 2024 Grid Report for Supply Chain Visibility de G2.

Avertissement :

Taux de recommandation au 3 janvier 2025 basé sur 331 avis sur l’ensemble du marché des plateformes de visibilité du transport en temps réel sur Gartner Peer Insights.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner. Magic Quadrant et Peer Insights sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Le contenu de Gartner Peer Insights consiste en des opinions d’utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs listés sur la plateforme, ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait, et ne représentent pas non plus les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Gartner « Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms 2024 » par Carly West, Oscar Sanchez Duran et Nathan Lease, 26 mars 2024.

Gartner, « Voice of the Customer for Real-Time Transportation Visibility Platforms », par des pairs contributeurs, 31 octobre 2023.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Woven Capital

Woven Capital est le fonds de croissance de Toyota dédié à la réalisation de la promesse de mobilité – comment les personnes, les biens, l’information et l’énergie peuvent se déplacer. Notre équipe mondiale d’investisseurs met en relation les innovateurs les plus prometteurs du monde avec la marque automobile la plus réputée au monde. Fondés en 2021, nous investissons près de 800 millions de dollars dans des startups qui créent de nouvelles façons de connecter les villes, de faire progresser l’automatisation, d’exploiter et de stocker l’énergie, de faire progresser l’électrification et de rendre nos véhicules plus intelligents. Pour en savoir plus, consultez le site woven.vc.

À propos de Shippeo

Shippeo est un leader mondial de la visibilité en temps réel du transport multimodal, permettant aux principaux expéditeurs et prestataires logistiques de créer des supply chains plus résilientes, durables et centrées sur le client. Grâce à sa solution Transport Process Automation™, Shippeo simplifie les processus de transport, optimise les coûts logistiques et améliore l’expérience client. Son réseau s’intègre à plus de 228 000 transporteurs et 1 100 systèmes TMS, télématiques et ELD, offrant un accès instantané au suivi en temps réel de tous les modes de transport via une plateforme intuitive. Un algorithme d’apprentissage automatique garantit une précision inégalée des heures estimées d’arrivée des expéditions, permettant aux entreprises d’anticiper les problèmes, de gérer les exceptions de manière proactive, de collaborer efficacement et de réduire les émissions de GES liées au transport. Des centaines de clients, dont des marques mondiales telles que Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Barilla, Coca-Cola HBC, Heineken, Kuehne+Nagel, L’Oréal, LVMH, Renault Group et Saint-Gobain, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 90 millions d’expéditions par an dans 150 pays.

